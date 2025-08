Roma, una trequarti argentina per Gasp: ecco chi è Echeverri, il Diablito del clan Messi

L'Albiceleste vuole conquistare l'attacco giallorosso. Dopo Soulè e Dybala, infatti, l'obiettivo numero uno della Roma in questo momento si chiama Claudio Echeverri, trequartista classe 2006 del Manchester City che appena un anno fa è stato pagato quasi 20 milioni di euro. Lo chiamano tutti El Diablito, per la pronuncia del suo cognome identica a quella di Marco Antonio Etcheverry, ex attaccante soprannominato El Diab