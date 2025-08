Trecento e passa volte El Shaarawy: da baby ribelle al Milan a Faraone e capitano della Roma 

A Roma è sbarcato in un freddo gennaio del 2016 e ci è tornato sempre d'inverno dopo due anni di tristezza in Cina. Stephan El Shaarawy pur non essendo nato a Piramide, è il Faraone più amato di Roma. E da oggi è anche il capitano della squadra giallorossa in virtù delle nuove regole di Gasperini: "La fascia la indossa chi ha più presenze". Il calcolo è facile: Stephan è il primo della rosa con 320 presenze davanti a