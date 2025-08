Mancini esclusivo: "Alla Roma per tutta la vita. Gasperini? Un martello"

Chi si accontenta di vedere un difensore feroce nei contrasti al punto da risultare fastidioso (per gli avversari), oltre che un tantino provocatorio nel suo essere così carismatico, si perde tutto il resto di Gianluca Mancini. Un ragazzo umile, educato e anche un po' introverso, grato ai genitori per avergli trasmesso l'arte del sacrificio, sinceramente emozionato quando parla della Roma e generoso con il prossimo al punto da donare un'incubatrice all'