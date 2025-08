Dove vedere Aston Villa-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver battuto il Lens nell'amichevole andata in scena in Francia pochi giorni fa, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta l'Aston Villa di Unai Emery in occasione del penultimo test prima dell'inizio del campionato di Serie A. Tra campo e mercato, prosegue il lavoro del tecnico giallorosso, che in pochi giorni avrà l'opportunità di provare il suo 3-4-2-1 contro la squadra di Birmingham e l'Everton dei Friedkin (sabato 9 agosto). Riflettori puntati sul neo arrivato Ferguson, in grande spolvero nelle primissime uscite con la maglia della Roma.