Il precampionato della Roma si arricchisce di un altro appuntamento, che la vedrà sfidare i sauditi del Neom Sports Club, a una settimana esatta dalla prima giornata di Serie A, che vedrà la squadra di Gasperini debuttare in casa contro il Bologna di Italiano.
Test post-ferragostano a Frosinone
Al fitto calendario estivo dei giallorossi, si aggiunge dunque l'amichevole allo Stirpe di Frosinone, in programma sabato 16 agosto contro la squadra oggi guidata dall'esperto Christophe Galtier, già tecnico di Lille, Nizza e soprattutto Psg. Si tratta di una compagine emergente nel panorama della Saudi League e che non vede l'ora di mettersi in mostra contro una big come la Roma, che avrà comunque modo di rodarsi ulteriormente in vista dell'esordio con i felsinei all'Olimpico.
Info e costi dei biglietti
Dalle ore 19:30 di venerdì 7 agosto sarà possibile acquistare i tagliandi per il match, seguendo le procedure indicate di seguito. Ferme restando le riduzioni da esibire in caso di verifica da parte del personale predisposto al controllo, questi i prezzi base per ogni settore:
Main Stand-Tribuna Autorità: a partire da 41,25
Main Stand-Tribuna Centrale/Tribuna Superiore Nord/Tribuna Superiore Sud: a partire da 24,75 euro
Main Stand-Tribuna Laterale: a partire da 19,25 euro
Tribuna Est: a partire da 19,25 euro
Settore ospiti: a partire da 8,50
Curva Sud: a partire da 8.50