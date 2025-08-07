Test post-ferragostano a Frosinone

Al fitto calendario estivo dei giallorossi, si aggiunge dunque l'amichevole allo Stirpe di Frosinone, in programma sabato 16 agosto contro la squadra oggi guidata dall'esperto Christophe Galtier, già tecnico di Lille, Nizza e soprattutto Psg. Si tratta di una compagine emergente nel panorama della Saudi League e che non vede l'ora di mettersi in mostra contro una big come la Roma, che avrà comunque modo di rodarsi ulteriormente in vista dell'esordio con i felsinei all'Olimpico.

Info e costi dei biglietti

Dalle ore 19:30 di venerdì 7 agosto sarà possibile acquistare i tagliandi per il match, seguendo le procedure indicate di seguito. Ferme restando le riduzioni da esibire in caso di verifica da parte del personale predisposto al controllo, questi i prezzi base per ogni settore:

Main Stand-Tribuna Autorità: a partire da 41,25

Main Stand-Tribuna Centrale/Tribuna Superiore Nord/Tribuna Superiore Sud: a partire da 24,75 euro

Main Stand-Tribuna Laterale: a partire da 19,25 euro

Tribuna Est: a partire da 19,25 euro

Settore ospiti: a partire da 8,50

Curva Sud: a partire da 8.50