Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Roma, tutti pazzi per El Aynaoui: "Io come Nainggolan? Penso che..."

La sorpresa del ritiro in Inghilterra si racconta tra ambizioni e modelli: "Attacco e difendo, così convinco chi crede in me"
Giorgio Marota
4 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A LIVERPOOL - Taglia e cuce, disfa e crea, porta disordine nella metà campo avversaria e organizzazione scientifica nella sua. Da uno così intraprendente ti aspetti la faccia tosta. E invece Neil El Aynaoui, figlio di un ottimo tennista dal quale deve aver imparato l’arte del palleggio (anche dialettico), mostra quella pulita. Che poi è l’unica di cui dispone, anche dopo aver corso per 90 minuti. Tra i talenti del ragazzo di Nancy, francese di seconda generazione che ha già scelto il Marocco, c’è anche quello di dribblare le domande scomode.

Partiamo dal principio: alcuni tifosi non hanno gradito il suo arrivo e l’hanno presa di mira. Lei è stato costretto a chiudere i commenti sul suo profilo social. Cosa ha pensato?

«Non ne parlo tanto volentieri, perché per me è già il passato. Io sono qui per lavorare, dare tutto in campo e far ricredere anche chi ha espresso un’opinione negativa ancora prima di conoscermi».

È vero che Koné la sta prendendo sotto la sua ala protettiva?

«Abbastanza. Con lui è più facile, parliamo la stessa lingua e abbiamo entrambi 24 anni».

L’intesa è nata spontanea?

«Sì, forse perché siamo cresciuti nello stesso campionato. C’è già molto affiatamento, dobbiamo solo perfezionarci e in questo può aiutarci l’allenamento».

Gasperini l’ha utilizzata a centrocampo e contro l’Everton anche da trequartista. Dove si trova meglio?

«Mi crede se dico che non ho una posizione preferita?».

Lo dicono tutti.

«Al Lens giocavo più avanti e ho segnato 8 gol nell’ultima Ligue1. Però l’ho detto a Gasp: può utilizzarmi dove vuole».

Intanto le chiede di attaccare e di difendere, “box to box” come direbbero gli inglesi.

«Se fai il centrocampista devi avere una visione complessiva, non puoi pensare solo a te stesso. Io sono abituato ad aiutare la squadra. Come dite voi? Sono un jolly: mi piace occupare l’area di rigore degli altri, però anche proteggere la mia. Il palleggio è nel mio repertorio, così come l’inserimento».

C’è ancora qualcosa che non riesce a fare? La difficoltà principale?

«Le richieste sono tante e io so di poter migliorare in tutto. Non mi accontento del livello a cui sono ora. Spero solo che le persone siano pazienti con me: è la prima volta che lascio la Francia».

E le manca la cucina francese? O preferisce quella italiana?

«Dove scelgo, scelgo bene. Però sono sincero: io impazzisco per la pasta».

Il suo idolo?

«Iniesta, ma ovviamente non mi metto neanche in competizione con lui. Troppo grande».

A qualcuno ricorda Nainggolan.

«Wow, è un grande complimento e un modello al quale ispirarsi. È un calciatore che ha fatto la storia recente della Roma, al quale i tifosi volevano bene».

A proposito di storia, la Roma cos’era per lei prima che la scegliesse?

«Una squadra da ammirare, piena di campioni. Ricordo un Roma-Juventus, c’era ancora Digne qui. Gol di Dzeko e Pjanic per noi, e di Dybala per i bianconeri».

I tifosi invece che impressione le hanno fatto?

«Sto imparando a conoscerli: straordinari. A Liverpool durante la partita sentivamo cantare solo loro. Ovunque siamo, loro sono con noi».

Questa Roma è da Champions?

«C’è un gap da colmare con le quattro che l’anno scorso sono arrivate davanti. Quindi ripartiamo da quinta forza del campionato e dovremmo preparare ogni partita senza trascurare alcun dettaglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Friedkin-Gasperini, accelerataFabio Silva, la Roma studia la formula