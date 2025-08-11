Roma, come sta Dybala: le sue condizioni e quando può tornare in gruppo  

INVIATO A LIVERPOOL - Nel primo dei tre giorni di riposo concessi da Gasperini dopo le fatiche inglesi, c’è chi ne ha approfittato per stare un po’ con i figli e chi per visitare Roma da turista. Quest’ultimo è il caso di Wesley, che insieme alla moglie Armanda ha fatto tappa alla Fontana di Trevi: la loro gita, immortalata da diversi scatti sui social, si è conclusa con il classico lancio in acqua della monetina per esprimere un desiderio.

I recuperi di Dybala e Pellegrini

Il tecnico ne ha certamente uno: ritrovare Dybala. Dopo una prima parte di lavoro atletico molto intenso, l’argentino - d’accordo con lo staff - ha optato per una gestione conservativa delle energie e soprattutto del dolore che sente alla cicatrice (a fine marzo è stato operato al tendine semitendinoso della coscia sinistra) quando calcia frequentemente il pallone. Nel ritiro di Burton Upon Trent Dybala ha lavorato sempre a parte con i preparatori. «Conto di riaverlo alla ripresa, insieme a N’Dicka», ha detto l’allenatore dopo Everton-Roma. Più lunghi, invece, i tempi di recupero di Lorenzo Pellegrini, atteso in gruppo entro la fine di agosto.