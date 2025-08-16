Dove vedere Roma-Neom in tv? Dazn o Sky, orario

© Getty Images
Ultima amichevole estiva per la Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi affronterà il Neom, squadra della Saudi Pro League in vista dell'esordio ufficiale contro il Bologna in campionato, in programma il 23 agosto alle 20:45.
Roma-Neom, l'orario dell'amichevoleRoma-Neom si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Dove vedere Roma-Neom in diretta tvL'amichevole tra Roma e Neom sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
Dove vedere Roma-Neom in streaming
Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di Sportitalia. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.