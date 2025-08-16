Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Neom in tv? Dazn o Sky, orario

Ultima amichevole estiva per i giallorossi di Gian Piero Gasperini: tutte le info utili per seguirla
Dove vedere Roma-Neom in tv? Dazn o Sky, orario© Getty Images
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ultima amichevole estiva per la Roma di Gian Piero Gasperini, che oggi affronterà il Neom, squadra della Saudi Pro League in vista dell'esordio ufficiale contro il Bologna in campionato, in programma il 23 agosto alle 20:45.

Roma-Neom, l'orario dell'amichevole

Roma-Neom si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Dove vedere Roma-Neom in diretta tv

L'amichevole tra Roma e Neom sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Dove vedere Roma-Neom in streaming

Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di Sportitalia. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

