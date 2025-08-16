I Top e Flop di Roma-Neom: Soulé, che gol. Ghilardi e Pisilli indietro

Pisilli non lo ha aiutato a schermare la difesa, lui quantomeno si è fatto trovare pronto in area per realizzare il primo vantaggio.

Soulé

Schierato a sinistra è sicuramente stato meno pimpante nelle sue consuete giocate nello stretto, ma ha segnato un gran gol di sinistro e propiziato il primo vantaggio. Insomma, il più pericoloso dei suoi.

Rensch

Si è fatto apprezzare per le sue galoppate in avanti. Prima il cross vincente per la rete di Soulé, poi una traversa clamorosa colpita nel primo tempo. Una buona partita.

Flop

Ghilardi

Prestazione insufficiente. Un passo indietro rispetto alla gara con l’Everton. Sbaglia gli anticipi. Si addormenta sulle mercature. E Gasp lo cambia all’intervallo.

Pisilli

Sbaglia possessi e appoggi, tiene troppo il pallone tra i piedi e non mette il fisico. Ha bisogno di lavorare e trovare la migliore condizione per giocare sulla mediana di Gasp.

N’Dicka

Sbanda anche lui, insieme al resto della difesa. Lento e macchinoso, non certo l’ivoriano visto nell’ultima stagione.