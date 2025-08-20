Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, Bailey si ferma subito: infortunio muscolare in allenamento, cosa è successo

Stop per l'esterno offensivo giamaicano, costretto a fermarsi durante la prima seduta in giallorosso: si teme una lesione, programmati gli esami clinici
Scatta l'allarme in casa Roma per l'infortunio di Leon Bailey, costretto a fermarsi nel corso del suo primo allenamento presso il centro sportivo di Trigoria. Problema muscolare per l'esterno offensivo reduce dall'esperienza con la maglia dell'Aston Villa. Il giocatore ha immediatamente attirato l'attenzione dello staff medico giallorosso e fatto scattare la preoccupazione di Gasperini. Domani (giovedì) tutti gli esami strumentali del caso, che chiariranno condizioni e tempi di recupero del ragazzo classe '97.

Roma, infortunio per Bailey: domani gli esami strumentali

Primo allenamento sfortunato per Leon Bailey. Dopo l'entusiasmo registrato al suo arrivo a Ciampino, l'ex Bayer Leverkusen ha sentito tirare mentre calciava verso la porta. Si teme una lesione muscolare, ma al momento non si conosce l'entità del problema, che sarà chiarita soltanto dai test medici di domani. Salterà sicuramente la prima giornata di campionato contro il Bologna e dovrà quindi rinviare il suo debutto in Serie A. Per capire a quante partite sarà costretto a rinunciare saranno cruciali i controlli medici.

 

 

