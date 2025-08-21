El Aynaoui in coppa d'Africa? Quando si gioca

Figlio di un padre tennista, Younes El Aynaoui, numero 14 del mondo nel 2003, e di una madre tennista, pattinatrice artistica e tutt'ora culturista, Anne-Sophie Rocher, El Aynaoui ha scelto il Marocco. Nel giorno della sua presentazione ufficiale, attraverso i canali social della Roma, El Aynaoui, nato a Nancy il 2 luglio 2001, ha spiegato: "Sono un mediano moderno, resistente sul piano fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi, generoso e capace di coprire più zone di campo, con grande intensità. Prima di giocare in mezzo al campo, giocavo più avanti, per cui ho sempre avuto il senso del gol. Ci sono dei sistemi in cui posso fare entrambe le fasi, è quello che mi piace fare e so fare, per cui quando ci riesco sono felice”. Doti che potrebbero tornare decisamente utili al Marocco così come lo saranno, certamente, alla Roma che, però, potrebbe perderlo in inverno in occasione della Coppa d'Africa (in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).