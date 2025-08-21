Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, El Aynaoui giocherà nel Marocco: possibile coppa d'Africa in inverno

Il centrocampista della Roma sarà a disposizione del ct Regragui: a settembre la probabile prima convocazione
Roma, El Aynaoui giocherà nel Marocco: possibile coppa d'Africa in inverno© Getty Images
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Niente Francia. Nael El Aynaoui ha ufficialmente deciso di rappresentare il Marocco. Il centrocampista della Roma ha informato il commissario tecnico Walid Regragui e la Federcalcio marocchina della sua decisione. La prima convocazione arriverà, probabilmente, a settembre durante la prossima sosta per le nazionali.

El Aynaoui in coppa d'Africa? Quando si gioca

Figlio di un padre tennista, Younes El Aynaoui, numero 14 del mondo nel 2003, e di una madre tennista, pattinatrice artistica e tutt'ora culturista, Anne-Sophie Rocher, El Aynaoui ha scelto il Marocco. Nel giorno della sua presentazione ufficiale, attraverso i canali social della Roma, El Aynaoui, nato a Nancy il 2 luglio 2001, ha spiegato: "Sono un mediano moderno, resistente sul piano fisico, in grado di giocare in entrambe le fasi, generoso e capace di coprire più zone di campo, con grande intensità. Prima di giocare in mezzo al campo, giocavo più avanti, per cui ho sempre avuto il senso del gol. Ci sono dei sistemi in cui posso fare entrambe le fasi, è quello che mi piace fare e so fare, per cui quando ci riesco sono felice”. Doti che potrebbero tornare decisamente utili al Marocco così come lo saranno, certamente, alla Roma che, però, potrebbe perderlo in inverno in occasione della Coppa d'Africa (in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

