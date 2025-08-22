14:22

Finita la conferenza stampa di Gasperini

14:22

Gasperini: "Sapevo delle difficoltà fino al 30 giugno"

"Io sapevo delle difficoltà fino al 30 giugno, mi auguravo che dopo ci fosse più possibilità, di fatto ci è stata poi c'è stato un blocco, poi però il mercato chiude il 31 agosto. I pensieri della società con me sono sempre stati chiari, poi la realizzazione è un po' più difficile"

14:19

Gasperini: "Cercheremo di vincere già domani"

"Posso dire che l'essenza gaperiniana la cerchiamo, poi se ci riusciremo già domani non lo so. Giocheremo con un solo obiettivo, cioè vincere, sempre nel rispetto dell'avversario, con l'obiettivo di costruirci"

14:17

Gasperini: "La società mi ha scelto per puntare sui giovani"

“I giocatori giusti sono quelli bravi, che hanno valore e potenzialità rientrano tutti nel mio modo di pensare e giocare a calcio. I nuovi acquisti rientrano nelle caratteristiche con cui si vuole ripartire. Con la necessità di ringiovanire, di ripartire non con giocatori già affermati, ma con giocatori emergenti, che possano fare anche le plusvalenze, ora si dice così. Effettivamente non è così, bisogna prendere ragazzi che un futuro abbiano un valore. Si cercano giocatori per fare le plusvalenze? Perché? Alcuni per ripianare i bilanci, altri per rinvestire su altri giocatori. In questo momento il segnale forte della società è questo. Speriamo di realizzarlo”.

14:12

"I nuovi acquisti? Mi piacciono"

“I nuovi acquisti? Sono i profili in cui la società ha deciso di costruire il futuro, sono tutti giovani, il più vecchio ha 24 anni, sono diversi e arrivano in momenti diversi. Wesley arriva con 30 partite sulle gambe, Ferguson invece da un periodo di inattività, sono situazioni diverse, però mi piacciono, sono bei profili, penso che ci si possa lavorare bene”.

14:11

"Pellegrini? La situazione è chiara"

“Pellegrini? Mi sembra sia vicino al recupero. Sono arrivato che era infortunato quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché non fate a lui o alla società questa domanda. È evidente che la società non vuole allungargli il contratto ed è evidente che lui ha bisogno di giocare per riconquistare la Nazionale. Mi mettete in mezzo sempre a me, non so se per fare polemica. Io l’ho ereditata questa situazione. Se si trova una soluzione che accontenti lui e la società, saranno tutti contenti, ma non è facile trovare la soluzione giusta”.

14:08

Gasperini: "Roma più forte? Me lo auguro"

“Il parametro musicale? Non era riferita a Dovbyk, valeva per tutti. Me l’avete portata su Dovbyk poverino, che io non l’ho mai nominato. Dovbyk e Ferguson? Sono due strumenti, poi come li usi dipende se vanno a tempo o meno, due strumenti diversi ma ottimi. Mi sembra siano in crescita tutti e due anche sul piano dinamico e fisico. Se la Roma oggi è più forte? Dobbiamo capirlo, sicuramente è una Roma molto diversa. Se guardiamo l’ultima formazione a fine maggio, ci sono tre titolari che non ci sono più e 6-7 in panchina che non ci sono più. Ne sono arrivati cinque, di cui uno si è fatto male subito purtroppo. È diversa anche nei numeri. Se è più forte? Me lo auguro”.

14:05

"Dovbyk? È convocato, poi vedremo..."

"Dovbyk? Domani è convocato come tutti. Non ho la sfera di cristallo per capire il futuro. Domani è l'inizio del campionto, Dovbyk e gli altri convocati dovremo avere la concentrazione massima, poi quello che succederà nei prossimi giorni lo vedremo".

14:28

Gasperini: "Mercato? Avrei voluto una rosa più completa"

"Il mercato? Indubbiamente sì, mi aspettavo di più, soprattutto per un allenatore nuovo che comunque appena arrivato vuole mettere altre idee. Però con i ragazzi abbiamo lavorato bene, con quelli che c'erano, altri sono arrivati dopo. Certo che tutti noi vorremmo lavorare con la rosa al completo, ma questo penso sia un'utopia ormai. È chiaro che all'inizio hai dei propositi, ma un conto sono i propositi un conto è la realizzazione, quelli sono sempre molto validi, poi la realizzazione ha tempi diversi e bisogna vedere"

14:05

Gasperini: "Dybala? È sulla strada giusta"

"Paulo è rientrato da dieci giorni e secondo me è sulla strada giusta. Era partito anche bene in preparazione poi si è dovuto fermare un paio di settimane, ora è ripartito e sta facendo tutto. Non può fare 90 minuti, o gioca dall'inizio o a partita in corso".

14:04

Gasperini: "Siamo veramente dispiaciuti per Bailey"

"Siamo veramente dispiaciuti per Bailey, un infortunio veramente difficile, è anche difficile da spiegare per la sua dimensione. È davvero un peccato, perché al di là dell'immediatezza della partita, non so quanto poteva essere utile nell'immediato ma probabilmente sì. Ma proprio per l'entità dell'infortunio in un gesto veramente consueto. Sul mercato le trattative non so che durata hanno. Siamo nella fase finale del mercato ed è sempre molto imprevedibile, io guardo alla partita con il Bologna e all'inizio del campionato".

14:04

Gasperini, inizia la conferenza: le prime parole

"Ho letto stamattina che domani sarà la partita numero 600 per me e siccome io non guardo molto le statistiche è stata una grandissima sorpresa per me. Felice di realizzarla alla prima di campionato con la Roma, in uno stadio così pieno ed esigente. La squadra arriva con tanta voglia di fare, domani è un biglietto da visita, dietro di noi c'è tanta passione, tanti abbonati, tanta gente, giochiamo contro una delle migliori squadre del campionato, una squadra sicuramente rodata, preparata, è una bella prima di campionato".

13:52

Tra pochi minuti Gasperini live

Ci siamo, mancano ormai pochi minuti all'inizio della conferenza stampa del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini.

13:32

Gasp, la probabile formazione

Ecco i possibili undici titolari della Roma al debutto in campionato contro il Bologna.

13:31

Gasperini potrebbe utilizzare Dybala nella ripresa

13:31

Gasperini dovrebbe preferire Ferguson a Dovbyk

13:30

La conferenza stampa alle 14

E Dybala? Si trova nel limbo. Contro il Neom, nell’ultima amichevole precampionato disputata meno di una settimana fa a Frosinone, è apparso in forte ritardo sul piano fisico perché era appena rientrato dall’infortunio. Probabilmente non ha ancora novanta minuti nelle gambe. Quindi, Gasperini potrebbe utilizzarlo nel secondo tempo, come arma in più per dare qualità alla manovra della Roma. La possibilità di vedere Paulo dal primo minuto non va però scartata a priori.In attacco Ferguson sembra aver fatto passi da gigante negli ultimi allenamenti e adesso è il favorito per il ruolo di unica punta del 3-4-2-1. Dovbyk è sceso nelle gerarchie. L’ucraino - al centro di voci di mercato - partirà dalla panchina, con Gasp che sembra preferire la fisicità e il dinamismo dell'irlandese per scardinare la difesa del Bologna.

La conferenza stampa è prevista alle ore 14 a Trigoria.

