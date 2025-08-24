Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Infortunio Bailey, brutte notizie per Gasperini dopo gli esami: ecco quanto starà fuori e quante partite salta

Il calciatore giamaicano ha subito una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso dovrà rinunciare a Leon Bailey per almeno un mese. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale della gamba destra. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di campionato Roma-Verona in programma il 28 settembre allo Stadio Olimpico. 

Roma, ecco quante partite salterà Bailey 

Leon Bailey dovrà restare a riposo per almeno un mese. E' quanto emerso dagli ultimi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione alla gamba destra per il giocatore giamaicano. Bailey salterà almeno tre partite di campionato tra cui la prossima trasferta a Pisa, la partita casalinga con il Torino e il derby contro la Lazio. Ma l'esterno potrebbe saltare anche l'esordio della squadra giallorossa in Europa League in programma il 24 o il 25 settembre 2025.

