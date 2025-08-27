Il Foro Italico e lo Stadio Olimpico non solo fulcro dell’attività sportiva, ma vero motore di crescita e sviluppo per l’intera comunità di tifosi e sportivi. È questo il cuore della partnership consolidata, proiettata verso un futuro di successi condivisi, tra Sport e Salute e l’AS Roma , che hanno annunciato il rinnovo pluriennale dell’accordo per l’utilizzo dello Stadio Olimpico.

La proiezione verso Euro 2032

L’intesa, che si estende sino alla stagione calcistica 2027-2028, consolida un legame profondo e duraturo, riaffermando l’impegno reciproco nella valorizzazione dei rispettivi asset. Inoltre, rappresenta una evoluzione significativa, fondata su un modello innovativo di gestione ed utilizzo del parco del Foro Italico e dello Stadio Olimpico, introducendo una partnership allineata ai principali e maggiori benchmark sul panorama internazionale, nell’ambito di una visione che proietta lo stadio verso gli Europei 2032. Un cambio di paradigma che riflette le migliori pratiche globali e garantisce sostenibilità, efficienza e competitività.

Le palore dell'ad Diego Nepi Molineris

"Siamo entusiasti di annunciare questo rinnovo – dichiara Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute - che rappresenta la naturale evoluzione di una partnership già forte e proficua. Rappresenta l’unico caso in cui due squadre in campo, escono entrambe vincitrici della stessa partita”.