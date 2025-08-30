Roma, fatta per Tsimikas: ecco quando arriva

Kostas Tsimikas approda a Roma . Il ds Massara ha chiuso le ultime formalità per il trasferimento in prestito secco del calciatore greco, che lascia Liverpool e sposa il progetto di Gasperini con l'obiettivo di imporsi e contendere il posto da titolare sulla fascia sinistra ad Angeliño.

L'arrivo a Roma e le cifre

Il ventinovenne si metterà in viaggio subito dopo pranzo e atterrerà all'aeroporto di Ciampino alle ore 15.30. Nell'ultima stagione ha giocato 19 partite in Premier League, 3 in EFL Cup, 6 in Champions League e 2 in FA Cup, agendo soprattutto da vice Robertson sulla corsia mancina. A Roma per questa stagione guadagnerà circa 2,5 milioni netti di ingaggio. Nel pomeriggio le visite mediche, poi la firma sul contratto e le prime foto da calciatore giallorosso. Debutterà con la nuova maglia il 14 settembre all'Olimpico contro il Torino, dopo la sosta.