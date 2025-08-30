Roma, Massara è sbarcato a Pisa: il mercato si fa dalla tribuna dell'Arena Garibaldi

© LAPRESSE
PISA - Ormai per chiudere una trattativa basta un messaggio o un colpo di telefono, la tecnologia permette di essere ovunque senza la presenza fisica. Così Frederic Massara ha deciso di seguire la squadra in trasferta a Pisa per darle supporto per la sfida di questa sera. Il direttore sportivo della Roma sarà in tribuna all'Arena Garibaldi e seguirà la gara mentre contemporaneamente lavorerà per chiudere gli ultimi colpi di mercato. A cominciare da George: domani sono previsti nuovi contatti con il Chelsea, così come con Tare del Milan per lo scambio Dovbyk-Gimenez. Insomma, il mercato si può fare anche in tribuna.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma