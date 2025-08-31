Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dybala mandato a terra da Calabresi del Pisa, la battuta del padre Paolo è virale: "Che il cielo..."

L'attore ha commentato sui social un intervento del figlio sul calciatore argentino durante il secondo tempo della partita
L'ingresso di Paulo Dybala a inizio secondo tempo è stato decisivo per la Roma, che ha battuto il Pisa nella seconda giornata di campionato per 1-0, grazie a un gol di Soulé. Sugli spalti dell'Arena, presente anche l'attore Paolo Calabresi, di nota fede giallorossa, ma presente per assistere al figlio Arturo, calciatore del Pisa dal 2022. Sui social, l'attore ha commentato un intervento falloso del figlio nei confronti di Dybala.

Paolo Calabresi e la battuta al figlio Arturo

"Che il cielo ti perdoni!". Questo il commento di Paolo Calabresi, interprete - tra gli altri - di Biascica in Boris (serie in cui ha fatto un'apparizione anche il figlio), in una storia su Instagram ritraente Arturo commettere fallo su Dybala. L'attore spesso è presente sugli spalti della Cetilar Arena per seguire il figlio, tra i veterani dello spogliatio del Pisa. Certo è che l'intervento sull'argentino non è stato gradito troppo, come testimoniato sui social.

 

 

 

 

