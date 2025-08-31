Dybala mandato a terra da Calabresi del Pisa, la battuta del padre Paolo è virale: "Che il cielo..."

L'ingresso di Paulo Dybala a inizio secondo tempo è stato decisivo per la Roma , che ha battuto il Pisa nella seconda giornata di campionato per 1-0, grazie a un gol di Soulé. Sugli spalti dell'Arena, presente anche l'attore Paolo Calabresi, di nota fede giallorossa, ma presente per assistere al figlio Arturo , calciatore del Pisa dal 2022. Sui social, l'attore ha commentato un intervento falloso del figlio nei confronti di Dybala.

Paolo Calabresi e la battuta al figlio Arturo

"Che il cielo ti perdoni!". Questo il commento di Paolo Calabresi, interprete - tra gli altri - di Biascica in Boris (serie in cui ha fatto un'apparizione anche il figlio), in una storia su Instagram ritraente Arturo commettere fallo su Dybala. L'attore spesso è presente sugli spalti della Cetilar Arena per seguire il figlio, tra i veterani dello spogliatio del Pisa. Certo è che l'intervento sull'argentino non è stato gradito troppo, come testimoniato sui social.