Gimenez, parla il padre: "Roma? Non so cosa sia successo, voleva restare al Milan"

Il mercato estivo della Roma si è chiuso senza un colpo finale , e anche il tanto chiacchierato scambio tra Dovbyk e Gimenez è saltato. Una trattativa che nonostante le dichiarazioni di Tare e l'interesse concreto dei giallorossi, alla fine si è chiusa con un nulla di fatto e la permanenza dell'attaccante ucraino. Restano ancora molti dubbi sullo scambio ipotizzato tra Roma e Milan, e ad alcuni di questi ha risposto Christian Gimenez , il papà dell'attaccante messicano.

Gimenez, il padre: "Avevamo dei dubbi"

Ai microfoni dell'emittente radiofonica Claro Sports, il padre di Santiago Gimenez ha rivelato: "Non ho dormito tutta la notte. Eravamo in costante comunicazione con il club e ascoltando le parole del direttore sportivo cominciavano a sorgerci dei dubbi. Il calciomercato stava chiudendo, quindi dovevo essere al corrente di ciò che stava succedendo. Non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sapere se fosse vero che il club non avrebbe preso Santiago in considerazione. Questo è l'anno del Mondiale e se non avesse avuto la possibilità di lottare per un posto in squadra sarebbe stato complicato e complesso. Alla fine siamo contenti che Santi sia rimasto al Milan. Ad un certo punto hanno dubitato delle sue caratteristiche perché sia l'allenatore sia il direttore sportivo sono appena arrivati. Abbiamo sentito dire molte cose, poi abbiamo ascoltato le dichiarazioni del direttore sportivo del Milan e abbiamo iniziato a capire cosa stava realmente succedendo. Non sapevamo dove sarebbe andato".

Roma-Milan, la volontà di Gimenez è stata decisiva

Poi l'inserimento della Roma: "Santi ha giocato da titolare contro il Lecce ma tutto era già molto confuso. La sua agente ha iniziato a contattare il club, dato che c'era la possibilità di fare quello scambio con la Roma, ma in nessun momento Santi è stato consultato sulla situazione. Lui è un giocatore del Milan, ha un contratto e lunedì mattina tutte le parti si sono riunite: il presidente, il direttore sportivo e i consulenti come Ibrahimovic hanno deciso che Santi sarebbe rimasto, anche se stavano spingendo per quello scambio. Cedere Gimenez in prestito dopo averlo pagato 40 milioni pochi mesi fa? Mi sembra una cosa incomprensibile. Non so cosa sia successo davvero, ma se ne è parlato". Fondamentale la volontà di Gimenez: "Alla fine tutto dipende da lui. Santiago ama il Milan e vuole restarci e se non fa parte del club non è la fine del mondo. Qui è molto felice e ha faticato ad arrivare in questa squadra. Il Milan ti mette alla prova ogni fine settimana. Da giugno ad oggi se ne sono andati 10 giocatori, ma ho molta fiducia che farà un grande campionato”.