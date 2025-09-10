Roma, la rivoluzione dei Friedkin: i cinque punti per dare la svolta al futuro

Scouting: caccia ai talenti. Trigoria al centro delle mappe

O cchi puntati sui nuovi Yamal, Estevao e Arda Guler sparsi in giro per il mondo. E perché no, anche sui nuovi Pisilli che possono sbocciare nel settore giovanile. La Roma ha bisogno dell’home made, del fatto in casa, di quei giocatori a costo zero (o minimo) che nel giro di qualche anno poi possano fare la fortuna della prima squadra (e di chi li ha scoperti). Il settore scouting nell’ultimo decennio non ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma dei grandi: i vari Under, Villar, Carles Perez e Reynolds, senza andare a scomodare i flop Coric e Bianda, non si sono rivelati all’altezza delle aspettative e delle ambizioni romaniste. Lo stesso settore giovanile negli ultimi anni ha portato in prima squadra Bove (ceduto in prestito con riscatto alla Fiorentina, prima del malore), Zalewski (anche lui venduto) e Pisilli. Tanti giovani hanno lasciato la Roma per qualche milione, non ritenuti all’altezza della prima squadra. I baby Mannini e Reale sono stati mandati in prestito alla Juve Stabia, in giallorosso sono arrivati Paratici e Arena, due attaccanti promettenti. La Roma ha bisogno di crescere e scoprire talenti.