Wesley, l'esito degli esami e le sue condizioni: in dubbio con il Torino, il piano della Roma per gestirlo

Sospiro di sollievo per Gasperini . Wesley , rientrato dal Brasile , questa mattina ha svolto gli esami per il fastidio alla coscia avvertito in nazionale. I test non hanno evidenziato lesioni, ma soltanto un leggero sovraccarico muscolare. La sua prima partita stagionale è stata contro il Volta Redonda , sessanta minuti in campo nella vittoria del suo Flamengo . Era il 25 gennaio scorso, campionato Carioca . Da allora Wesley ha giocato 28 partite senza mai fermarsi, più quelle gare in cui è rimasto in panchina ma lavorando e viaggiando con la squadra in giro per il Brasile, per il Sudamerica (Coppa Libertadores) e per gli Stati Uniti (Mondiale per Club). Poi la Roma , altri venti giorni di preparazione e l’inizio del nuovo campionato. In sostanza il ventiduenne tra poco dovrebbe terminare la stagione, invece ne ha cominciata un’altra. Ecco perché i medici della Roma monitorano scrupolosamente le sue condizioni, ecco perché inevitabilmente Wesley può avvertire qualche problema fisico in questo lungo tour de force. Come quello accusato nell’ultimo allenamento di lunedì nel ritiro della nazionale brasiliana. Ancelotti lo ha fermato immediatamente e lo ha mandato in tribuna nella sfida giocata martedì contro la Bolivia.

Il piano per gestire Wesley

In ogni caso, anche se si tratta di un fastidio di poco conto, i medici consiglieranno a Gasperini e al suo staff di lasciare fuori il brasiliano per farlo riposare e averlo al meglio nel derby della prossima settimana. Di certo Wesley non vorrebbe tirarsi indietro e fin qui non lo ha mai fatto. Ma inevitabilmente le energie cominciano a esaurirsi e il ragazzo avrà bisogno di qualche giorno di stop per rifiatare ed evitare affaticamenti muscolari. Per questo motivo, i preparatori giallorossi stanno pianificando un calendario di lavoro per Wesley diverso (nella parte atletica) da quello del resto della squadra che - a differenza sua - è all’inizio della nuova stagione. Non è escluso quindi che il ragazzo tra qualche settimana possa anche fermarsi per un paio di partite per lavorare individualmente e tornare nuovamente in condizione.

Con il Torino pronto Rensch

Difficilmente l’esterno giocherà titolare domenica contro il Torino. Il tour de force con il Brasile e il suo ritorno non al top, a tre giorni dalla partita, spingeranno probabilmente Gasperini a scegliere Rensch che invece ha lavorato tanto e bene a Trigoria. Il tecnico conta sull’olandese, il turnover nel corso della stagione sarà inevitabile. Domenica un primo assaggio.