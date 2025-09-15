Roma, ora serve Wesley

La Roma perde la prima partita di campionato, l’ultima sconfitta all’Olimpico arrivò proprio contro l’Atalanta di Gasperini. La squadra giallorossa è rimasta all’asciutto dopo 24 partite consecutive in cui è andata a segno e ha mostrato evidenti problemi di gioco. L’allenatore ha fatto pochi cambiamenti rispetto alle prime due partite vinte e ha confermato anche Wesley, considerato