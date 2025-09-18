La Roma verso il derby: El Aynaoui ci riprova, Tsimikas chiede spazio

La stagione di El Aynaoui finora

- Provaci ancora, Neil. È il titolo, a tinte giallorosse, di un derby in cui Gasperini non potrà permettersi il lusso di sperimentare viste le poche alternative sulla trequarti., che nella migliore delle ipotesi tornerebbe per Roma-Verona del 28 settembre ma che presumibilmente i romanisti rivedranno solamente con il Lilla il 2 ottobre, e soprattutto con l’assenza prolungata di Bailey, che dopo la lesione al retto femorale accusata il 20 agosto spera nella prima convocazione per la trasferta di Nizza di mercoledì prossimo, il nome diè uno slogan tornato in voga nonostante la prestazione anonima contro il Torino. Il marocchino, provato ieri ancora sulla trequarti, sarebbe il garante dell’equilibrio tattico della squadra: permetterebbe alla Roma di passare facilmente, anche a gara in corso, dal 3-4-2-1 al 3-5-2.

Nella migliore delle ipotesi, Neil garantirebbe più palleggio e soluzioni di scarico per i compagni in una zona del campo dove la Lazio difende e costruisce con un blocco di tre giocatori, evitando così di mettere Koné e Cristante in inferiorità numerica nelle due fasi al cospetto dei centrocampisti di Sarri. El Aynaoui aveva cominciato il ritiro con la Roma giocando da centrocampista centrale e facendo coppia con Koné, poi l’allenatore lo ha fatto avanzare, gara dopo gara, fino a fargli occupare una delle due posizioni alle spalle del centravanti a partire dal match contro l’Everton. Nel test di Liverpool, il marocchino aveva garantito inserimenti e anche coperture intelligenti, dimostrando di saper interpretare il ruolo di trequartista con caratteristiche diverse rispetto agli argentini Soulé e Dybala e agli italiani Baldanzi ed El Shaarawy. Allora, come adesso, Paulo non era a disposizione. Eppure, contro il Torino, l’ex Lens è stato ingabbiato dalle mercature di Asllani e Casadei e ha vissuto 45 minuti in apnea, vagando per il campo in cerca della posizione giusta, prima di essere sostituito all’intervallo. Se, come sembra, verrà riproposto nel ruolo durante il derby, quella di Gasp non sarebbe stata una bocciatura.