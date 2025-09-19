Roma, Hermoso è in dubbio. Avanza Celik

Se due indizi fanno una coincidenza, tre cominciano a tratteggiare i contorni di una prova: la preparazione al derby per Gasperini si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo intoppo risale ormai a Roma-Torino ed è forse l’eredità più fastidiosa del primo ko stagionale: all’Olimpico si è fermato nuovamente Dybala, il gioiello da 199 gol in carriera che sognava la 200ª perla proprio nel derby. Paulo guarderà la stracittadina dalla tribuna, o al massimo dalla panchina da non-giocatore come ha fatto nell’ultimo confronto ravvicinato con la Lazio del 13 aprile. Il secondo e il terzo si sono verificati ieri a stretto giro, proprio a conferma che certi guai non si palesano mai da soli: Wesley non ha partecipato all’allenamento a causa di problemi gastrointestinali, mentre Hermoso è sceso in campo regolarmente ma poi ha alzato bandiera bianca per un affaticamento al polpaccio. Il difensore spagnolo ha subito svolto gli accertamenti, che hanno scongiurato il rischio di lesioni o di problemi di altra e più complessa natura. Un po’ di riposo potrebbe rimetterlo in sesto, eppure il tempo stringe e oggi, partecipando o meno all’allenamento, fornirà probabilmente al suo allenatore la risposta sulla sua tenuta fisica.
Le alternative
Hermoso è un giocatore «che non doveva neppure venire in ritiro» (parola di Gasp), eppure ha scalato le gerarchie fino a diventare un titolare di questa Roma. Le condizioni non proprio ottimali potrebbero però convincere l’allenatore a rispolverare Celik, a lungo prima scelta sul centro-destra durante la fase di preparazione, oppure a lanciare dall’inizio il giovane Ghilardi, che sta lavorando con Gasp quasi da un mese e mezzo senza però ancora avere l’opportunità per debuttare in competizioni ufficiali. Con Ziolkowski ancora indietro, al momento non sembrano esserci altre soluzioni praticabili per sostituire eventualmente Hermoso.
Insostituibile
Wesley, dopo il contrattempo di ieri che fa seguito all’affaticamento post nazionale della settimana scorsa, avrebbe certamente bisogno di riposare, ma secondo quanto filtra da Trigoria già oggi dovrebbe allenarsi regolarmente. Il brasiliano non si ferma da gennaio ed è già al nono mese di stagione. Ma l’indicazione che Gasperini ha dato domenica scorsa è abbastanza emblematica: non ci ha rinunciato contro il Torino dopo un acciacco fisico e un viaggio intercontinentale, mentre Rensch aveva lavorato regolarmente al Fulvio Bernardini, perché dovrebbe farne a meno proprio nella gara più sentita dell’anno?