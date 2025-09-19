Roma, Hermoso è in dubbio. Avanza Celik

Se due indizi fanno una coincidenza, tre cominciano a tratteggiare i contorni di una prova: la preparazione al derby per Gasperini si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo intoppo risale ormai a Roma-Torino ed è forse l’eredità più fastidiosa del primo ko stagionale: all’Olimpico si è fermato nuovamente Dybala, il gioiello da 199 gol in carriera che sognava la 200ª perla proprio nel derby. Paulo guarderà la stracittadina dalla tribuna, o al massimo dalla panchina da non-giocatore come ha fatto nell’ultimo confronto ravvicinato con la Lazio del 13 aprile. Il secondo e il terzo si sono verificati ieri a stretto giro, proprio a conferma che certi guai non si palesano mai da soli: Wesley non ha partecipato all’allenamento a causa di problemi gastrointestinali, mentre Hermoso è sceso in campo regolarmente ma poi ha alzato bandiera bianca per un affaticamento al polpaccio. Il difensore spagnolo ha subito svolto gli accertamenti, che hanno scongiurato il rischio di lesioni o di problemi di altra e più complessa natura. Un po’ di riposo potrebbe rimetterlo in sesto, eppure il tempo stringe e oggi, partecipando o meno all’allenamento, fornirà probabilmente al suo allenatore la risposta sulla sua tenuta fisica.