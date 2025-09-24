Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Incidenti a Nizza: 103 tifosi della Roma arrestati, città blindata

Disordini tra i sostenitori giallorossi e quelli della squadra di casa. Inseguimenti nella città vecchia e armi sequestrate dalla polizia: il bilancio di una notte di tensioni
Incidenti a Nizza: 103 tifosi della Roma arrestati, città blindata
Giorgio Marota (inviato a Nizza)
3 min
La notte di tensione tra i tifosi della Roma e quelli del Nizza, in pieno centro città, ha già portato a un bilancio piuttosto grave: ben 103 tifosi giallorossi sono stati infatti arrestati e posti in custodia perché "in possesso di armi" (oggetti contundenti, sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, tirapugni e martelli) secondo la polizia delle Alpi Marittime. Il prefetto della città ha fatto sapere che le persone arrestate "sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria sotto l'autorità della Procura della Repubblica di Nizza" e che "il rapido e massiccio intervento delle forze dell'ordine ha impedito qualsiasi danno fisico o materiale".

I disordini nella notte

Precedentemente agli arresti e non direttamente collegati, si sono sviluppati i disordini, partiti dalla centralissima piazza Massena, a pochi passi dalla Promenade della città sulla Costa Azzurra, che avrebbero coinvolto in un primo momento gli ultras della Roma, alcuni di questi a volto coperto con un passamontagna, e le forze dell'ordine, tra lancio di oggetti e provocazioni di vario tipo. Poi si sarebbero aggiunti i sostenitori del Nizza, che sono gemellati con quelli dell'Inter (tanti dei primi erano a Milano per festeggiare lo scudetto dei nerazzurri nel 2024), vicini a loro volta ai tifosi della Lazio. La rivalità "di rimbalzo" con la Roma è sentita al punto che i francesi avrebbero anche intonato dei cori a supporto della squadra biancoceleste. Da qui i primi accenni di rissa, fermata quasi sul nascere da 200 gendarmi schierati per sedare gli incidenti anche tramite l'utilizzo di spray urticanti. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di veri e propri inseguimenti tra i vicoli della città vecchia. 

Le misure rafforzate

Stasera, in occasione della partita, le forze di sicurezza in uniforme e in borghese saranno mobilitate in numero ancora maggiore, con oltre 400 poliziotti coinvolti tra cui quattro unità mobili. Disposto, inoltre, il divieto di consumare alcolici in pubblico fino alle 5 del mattino di giovedì e la chiusura alle 2 dei locali notturni che solitamente chiudono dopo tale orario. I tifosi della Roma saranno sottoposti infine a una sorveglianza "rafforzata" lungo tutto il percorso, fino allo stadio. Per loro il punto di ritrovo sarà, a partire dalle ore 16, in Piazza Yitzhak Rabin: da lì dovranno recarsi verso l'Allianz Riviera con le navette gratuite messe a disposizione dalla municipalità.

 

