Roma, ballottaggi aperti in tutti i reparti: i dubbi di Gasperini per il Verona

I dubbi del tecnico per il Verona

E allora passiamo ai dubbi, e sono diversi per la sfida contro l’Hellas. A cominciare dalla difesa. Perché Celik sia nel derby sia contro il Nizza ha ritrovato quel ruolo di difensore centrale a destra che gli sta dando una seconda vita calcistica. Accantonato il compito di esterno, lì il turco si sta esprimendo al meglio e adesso Gasperini deve ragionare se confermarlo per la terza gara consecutiva oppure se ridare il posto a Hermoso che è rimasto fuori contro la Lazio per un problema muscolare e adesso è di nuovo arruolabile. Lo spagnolo è in vantaggio, anche per permettere al turco di rifiatare. Seconda questione: le fasce. Rensch e Tsimikas hanno giocato un’ottima partita contro il Nizza, l’olandese se l’è cavata benissimo anche contro la Lazio e potrebbe restare in campo per la sua terza gara consecutiva. A sinistra invece Angeliño può rientrare al posto del greco. Il ballottaggio sulle fasce sarà aperto fino a domenica mattina, la scelta per Gasperini è ardua.