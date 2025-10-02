Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

I rapporti con i Friedkin, le trattative chiuse, i soldi lasciati sul piatto: così De Rossi e la Roma hanno rescisso

Daniele e la proprietà giallorossa, un anno dopo l'esonero, hanno trovato l’accordo già da una settimana: dettagli e retroscena
I rapporti con i Friedkin, le trattative chiuse, i soldi lasciati sul piatto: così De Rossi e la Roma hanno rescisso© ANSA
Chiara Zucchelli
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Daniele De Rossi e la Roma si sono detti addio. Anzi, per meglio dire, arrivederci: perché se c’è una cosa di cui sono tutti convinti è che prima o poi la bandiera giallorossa tornerà sulla panchina della sua vita. Non è questione di se, ma di quando. Per adesso, però, saluti e grazie. Ieri si è sparsa la notizia della rescissione contrattuale tra De Rossi e la Roma dopo l’esonero del settembre 2024 ma in realtà Dan Friedkin, Ryan Friedkin e Daniele De Rossi hanno deciso congiuntamente, circa una settimana fa, di chiudere il contratto che legava la leggenda giallorossa alla Roma. È un passo positivo per tutte le parti coinvolte: il contratto di De Rossi scadeva nel 2027, lui ha rinunciato a una buona parte dei soldi che gli spettavano, al suo staff andrà tutto il compenso stabilito.

 

 

De Rossi, Friedkin e la Roma: come stanno le cose

Quello che è importante sottolineare è che i rapporti tra De Rossi e la proprietà sono ottimi e che la rescissione non è strettamente legata alla possibilità futura di trovare squadra. In sintesi: se inizierà a lavorare presto bene, ma l’accordo c’era già. Lui potrà pensare a una nuova panchina, i Friedkin continueranno a mettere in campo la propria esperienza finanziaria per costruire il futuro della Roma. Il rapporto personale tra De Rossi e la famiglia Friedkin rimane solido e rispettoso. Non a caso, qualche settimana fa, Daniele era serenamente a Trigoria per l’inaugurazione del campo dedicato a Giacomo Losi. Dan e Ryan confidano pienamente nel brillante futuro di Daniele. E, soprattutto, la Roma è e sarà sempre la sua casa. Lui lo sa, i romanisti anche. Tornerà, prima o poi. Ancora una volta: non è questione di se, ma di quando.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Quanto risparmia il clubDe Rossi, Ultimo e Cremonini insieme dagli Oasis