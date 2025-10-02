I top e flop di Roma-Lille: Svilar saracinesca, Dovbyk che errori

Svilar

La solita saracinesca. Sul gol non può nulla, evita il raddoppio su Giroud e su Sahraoui e, come al solito, esce da migliore in campo.

Celik

Partita dopo partita cresce e Gasperini si fida tanto. Senza strafare, ma anche senza commettere errori. E visto l'andazzo è già tantissimo. Si procura il rigore che potrebbe cambiare tutto e anche questo non è poco.

Wesley

Il motore c'è, la benzina anche, la voglia idem. Gli manca un po' di concretezza che, nella Roma di questi tempi, sembra una costante. Ma è tra i più positivi, anche perché corre per tre.