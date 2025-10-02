Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
I top e flop di Roma-Lille: Svilar saracinesca, Dovbyk che errori

I tre migliori e peggiori dei giallorossi nella sfida contro i francesi
I top e flop di Roma-Lille: Svilar saracinesca, Dovbyk che errori
Jacopo Aliprandi
I MIGLIORI

Svilar

La solita saracinesca. Sul gol non può nulla, evita il raddoppio su Giroud e su Sahraoui e, come al solito, esce da migliore in campo.

Celik

Partita dopo partita cresce e Gasperini si fida tanto. Senza strafare, ma anche senza commettere errori. E visto l'andazzo è già tantissimo. Si procura il rigore che potrebbe cambiare tutto e anche questo non è poco.

Wesley

Il motore c'è, la benzina anche, la voglia idem. Gli manca un po' di concretezza che, nella Roma di questi tempi, sembra una costante. Ma è tra i più positivi, anche perché corre per tre.

I PEGGIORI

Dovbyk

Forse stavolta Dzeko doveva pensare alla Conference e ai problemi con la Fiorentina, ma il gol con il Verona sembra già una chimera. Due rigori falliti in un minuto, il terzo, sbagliato pure quello, lasciato a Soulé. Visto quanto è emotivo, il doppio errore rischia di pesare oltre l'Europa League.

Soulé

L'errore dal dischetto, ma anche tante giocate poco concrete e la sensazione che non gli riuscisse quasi nulla. Che sia stanco?

Tsimikas

Un errore che un giocatore della sua esperienza non dovrebbe mai fare. Gasperini lo lascia nello spogliatoio all'intervallo ed era quasi inevitabile, visto che dopo il passaggio sbagliato che propizia il vantaggio del Lille non riesce più ad incidere.

