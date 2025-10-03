Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Roma con un attacco slegato

Leggi il commento sulle difficoltà in avanti dei giallorossi di Gasperini
Roma con un attacco slegato© AS Roma via Getty Images
Guido D'Ubaldo
1 min
Roma

Roma

La Roma ha perso la seconda partita all’Olimpico e per la prima volta in questa stagione ha subito un gol nel primo tempo. È bastato quello di Haraldsson dopo sei minuti al Lille per conquistare i tre punti, grazie soprattutto ai tre rigori sbagliati da Dovbyk e Soulè. Incredibile.  

La maledizione dal dischetto, di cui è piena la storia giallorossa, non è il modo per spiegare la sconfitta contro i francesi. La s

