Celik e Mancini, l'assurdo scontro a centrocampo che dà il via al gol di Kean in Fiorentina-Roma

Incredibile ma vero. La Roma è momentanamente passata in svantaggio contro la Fiorentina facendosi del male da sola. Letteralmente. L'azione, che si è conclusa con un tiro vincente di Kean, che ha bucato le mani a Svilar, ha infatti avuto origine da uno scontro fortuito a centrocampo, tra Celik e Mancini, che ha determinato conseguenze fisiche per quest'ultimo.