Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Celik e Mancini, l'assurdo scontro a centrocampo che dà il via al gol di Kean in Fiorentina-Roma

Giallorossi in svantaggio al Franchi: l'attaccante della Viola innescato da un impatto tra i difensori di Gasperini
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Incredibile ma vero. La Roma è momentanamente passata in svantaggio contro la Fiorentina facendosi del male da sola. Letteralmente. L'azione, che si è conclusa con un tiro vincente di Kean, che ha bucato le mani a Svilar, ha infatti avuto origine da uno scontro fortuito a centrocampo, tra Celik e Mancini, che ha determinato conseguenze fisiche per quest'ultimo.

Mancini, impatto con Celik: Kean ne approfitta e segna

Mentre stava cambiando repentinamente posizione, Macini è andato a schiantarsi contro Celik. Un colpo violento, testa contro spalla, tanto che la ferita sopra l'arcata sopraccigliare sinistra del centrale si è riaperta. Costringendo lo staff medico a fare il proprio ingresso in campo. Ma non prima che Kean avesse segnato approfittando dell'impatto tra i due giallorossi per involarsi verso la porta. Lesto, l'attaccante della Nazionale, a puntare N'Dicka nell'uno contro uno, prima di scaricare alle spalle di Svilar il destro vincente dal limite dell'area di rigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Tutto su Fiorentina-RomaMassara-Dzeko, che abbraccio!