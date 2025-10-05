Celik e Mancini, l'assurdo scontro a centrocampo che dà il via al gol di Kean in Fiorentina-Roma

Incredibile ma vero. La Roma è momentanamente passata in svantaggio contro la Fiorentina facendosi del male da sola. Letteralmente. L'azione, che si è conclusa con un tiro vincente di Kean, che ha bucato le mani a Svilar, ha infatti avuto origine da uno scontro fortuito a centrocampo, tra Celik e Mancini, che ha determinato conseguenze fisiche per quest'ultimo.
Mancini, impatto con Celik: Kean ne approfitta e segna
Mentre stava cambiando repentinamente posizione, Macini è andato a schiantarsi contro Celik. Un colpo violento, testa contro spalla, tanto che la ferita sopra l'arcata sopraccigliare sinistra del centrale si è riaperta. Costringendo lo staff medico a fare il proprio ingresso in campo. Ma non prima che Kean avesse segnato approfittando dell'impatto tra i due giallorossi per involarsi verso la porta. Lesto, l'attaccante della Nazionale, a puntare N'Dicka nell'uno contro uno, prima di scaricare alle spalle di Svilar il destro vincente dal limite dell'area di rigore.