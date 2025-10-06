Roma, i convocati dalle Nazionali: Wesley resta a Trigoria, il motivo

Roma, la lista dei giocatori convocati dalle Nazionali

Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono stati convocati dal ct Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele dell'Italia. Altro azzurro convocato è Niccolò Pisilli, chiamato dall’Italia U21 per le partite di qualificazione ai prossimi Europei. Sempre in Europa, sono stati convocati Evan Ferguson (Irlanda), Manu Koné (Francia), Kōstas Tsimikas (Grecia), Jan Ziółkowski (Polonia), Artem Dovbyk (Ucraina) e Zeki Celik, chiamato dalla Turchia del ct Montella. A questi si aggiungono El Aynaoui convocato dal Marocco e Evan Ndicka dalla Costa D’Avorio.

Roma, Wesley non parte per il Brasile: il motivo

A questa lista si sarebbe dovuto aggiungere anche Wesley, convocato dal Brasile di Ancelotti per le due amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Visto però il lungo viaggio e la contusione rimediata contro la Fiorentina, l'esterno non è partito e resterà a Roma. Semplice precauzione, con Wesley che potrà recuperare e farsi trovare al 100% per quando ricominceranno gli impegni con la Roma.