Gasperini, intervista esclusiva: "La Roma che ho in testa"

Rigorosamente a uomo. Anche se rigorosamente è un avverbio che lo riporta a una serata assurda. «Vediamoci a Trigoria». Ma è nel buco del culo del mondo, Gian Piero! Ha vinto lui. A uomo, uno contro uno. Lo seguo ovunque, tra decine di corridoi, per finire nell’ufficio gentilmente prestatoci da Claudio Ranieri. Massara adesso è più leggero e si vede. Gasperini accetta il pressing alto, ha i risultati dalla sua: