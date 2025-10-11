Bailey, 50 giorni dopo: il viaggio del barbiere, il mare, la famiglia. Ora è pronto a prendersi la Roma

ROMA - Cinquanta giorni fa Leon Bailey malediva quella conclusione verso la porta che incredibilmente lo ha fermato ancor prima di poter cominciare. Mezzo allenamento con la Roma, il suo primo dopo la firma, e subito una lesione miotendinea a spegnere l’entusiasmo del suo arrivo. Aveva fatto solamente in tempo a registrare la sua prima intervista con il club in cui si diceva felicissimo di essere sbarcato nella Capitale, di non vedere l’ora di cominciare a giocare con la squadra e di lavorare con Gasperini. Dichiarazioni naturalmente mai rese pubbliche dalla Roma e congelate fino al momento del suo rientro in campo.
Roma, la fame di Bailey
Come detto, sono trascorsi cinquanta giorni dal suo infortunio. I tifosi hanno potuto salutare Bailey sugli spalti dell’Olimpico e fuori dal Fulvio Bernardini, lui non ha mai perso il sorriso perché convinto che non appena arriverà il rientro, riuscirà a fare la differenza. Lo ha detto agli amici, lo ha riferito anche suo padre, la superstar dei social che tra foto, video e commenti sul figlio ha letteralmente gasato l’ambiente romanista. L’ultimo post? «È arrivato il momento di tornare all’instancabile ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e farla arrivare a livelli che nessuno avrebbe mai sognato. Io ci credo e conosco mio figlio. Guardate. Andate a prendere le patatine». Qui sarebbero i popcorn ma poco importa, il messaggio del padre-agente ha caricato la tifoseria e anche lo stesso giocatore che adesso sta spingendo per allenarsi con il gruppo dalla prossima settimana. Si è stancato di stare a guardare, ora Leon ha fame di calcio, ha voglia di sentire quell’Olimpico gridare il suo nome.
Il lavoro di Bailey
Negli ultimi dieci giorni l’attaccante in prestito dall’Aston Villa ha lavorato insieme allo staff di Gasperini in campo. I segnali atletici sono positivi, il ragazzo non sente più dolore e ha ripreso anche a lavorare con il pallone. Proseguirà anche in questi giorni per poi valutare insieme allo staff medico se sarà possibile aggregarsi al gruppo a partire da martedì, quando i giocatori rientreranno dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini.
Bailey, cresce l'attesa
Il ragazzo scalpita, non vede l’ora di poter finalmente lavorare con Gasp e con i compagni che sta vedendo solamente nello spogliatoio. In questo mese e mezzo si è goduto Roma, la famiglia, il mare di Ostia, un clima ben diverso da quello di Birmingham. Tre giorni fa il suo barbiere di fiducia ha preso un volo dall’Inghilterra per raggiungerlo a Casal Palocco e fargli uno speciale taglio di capelli da esibire per il ritorno in campo, quello che spera possa concretizzarsi negli ultimi minuti della sfida contro l’Inter, per poi giocare sempre di più tra il Viktoria Plzen e l’Udinese prima della nuova sosta. Insomma, per Leon questo sarà un mese di vero e proprio rodaggio per arrivare poi in perfette condizioni per la lunga cavalcata da metà novembre senza ulteriori soste imminenti.
Bailey, Gasp ci crede
«Bailey ci darà una grossa mano, recuperandolo aumenterà visibilmente la nostra qualità», ha detto ieri Gasperini nell’intervista rilasciata a questo giornale. «Siamo stati sfortunati con Leon: con lui più Dybala, Pellegrini e Dovbyk avremo un altro spessore. Perché nel calcio il tutto è valorizzato dal gioco d’attacco». E allora il giamaicano quando rienterà si prenderà la trequarti sinistra e aumenterà il peso offensivo garantendo maggiore profondità e supporto al centravanti. Non resta che tornare in gruppo: Leon scalpita, martedì non è poi così lontano.
