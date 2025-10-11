Bailey, 50 giorni dopo: il viaggio del barbiere, il mare, la famiglia. Ora è pronto a prendersi la Roma

Negli ultimi dieci giorni l’ attaccante in prestito dall’Aston Villa ha lavorato insieme allo staff di Gasperini in campo. I segnali atletici sono positivi , il ragazzo non sente più dolore e ha ripreso anche a lavorare con il pallone. Proseguirà anche in questi giorni per poi valutare insieme allo staff medico se sarà possibile aggregarsi al gruppo a partire da martedì , quando i giocatori rientreranno dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini .

Bailey, cresce l'attesa

Il ragazzo scalpita, non vede l’ora di poter finalmente lavorare con Gasp e con i compagni che sta vedendo solamente nello spogliatoio. In questo mese e mezzo si è goduto Roma, la famiglia, il mare di Ostia, un clima ben diverso da quello di Birmingham. Tre giorni fa il suo barbiere di fiducia ha preso un volo dall’Inghilterra per raggiungerlo a Casal Palocco e fargli uno speciale taglio di capelli da esibire per il ritorno in campo, quello che spera possa concretizzarsi negli ultimi minuti della sfida contro l’Inter, per poi giocare sempre di più tra il Viktoria Plzen e l’Udinese prima della nuova sosta. Insomma, per Leon questo sarà un mese di vero e proprio rodaggio per arrivare poi in perfette condizioni per la lunga cavalcata da metà novembre senza ulteriori soste imminenti.

Bailey, Gasp ci crede

«Bailey ci darà una grossa mano, recuperandolo aumenterà visibilmente la nostra qualità», ha detto ieri Gasperini nell’intervista rilasciata a questo giornale. «Siamo stati sfortunati con Leon: con lui più Dybala, Pellegrini e Dovbyk avremo un altro spessore. Perché nel calcio il tutto è valorizzato dal gioco d’attacco». E allora il giamaicano quando rienterà si prenderà la trequarti sinistra e aumenterà il peso offensivo garantendo maggiore profondità e supporto al centravanti. Non resta che tornare in gruppo: Leon scalpita, martedì non è poi così lontano.