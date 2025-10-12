Nainggolan: "Rudi Garcia? Con lui un ottimo rapporto. A Roma prima di ogni partita...". Ma in Belgio il caso Batshuayi scatena i tifosi

"Un allenatore con cui ho potuto avere un rapporto umano eccezionale": così Radja Nainggolan ha descritto il suo periodo alla Roma con Rudi Garcia in panchina. I due con i giallorossi hanno vissuto stagioni importanti, oggi il centrocampista gioca al Lockeren e l'allenatore è il commissario tecnico del Belgio . "È perfetto alla guida di una nazionale perché gestisce molto bene il suo gruppo", ha affermato l'ex Roma ai microfoni del portale belga Sudinfo. " È rispettato dai suoi giocatori e rispetta tutti . Non dobbiamo dimenticare che ha ottenuto grandi risultati anche nella sua carriera. È una persona molto gentile e onesta. Il che è importante in un ambiente in cui a volte manca". L'allenatore con lui aveva una sorta di "rituale" prima di ogni partita: "Veniva sempre nella mia stanza per darmi un po' più di motivazione. Cosa che, tra l'altro, faceva anche con tutti gli altri giocatori. Quando un allenatore ti rende felice e ti fa sentire importante in un gruppo, ti sbellichi dalle risate con lui ".

Nainggolan e Rudi Garcia di nuovo insieme con il Belgio? La risposta

E sul suo inizio sulla panchina della nazionale belga: "Penso che sia stato positivo, anche se la nazionale non ha avuto finora partite particolarmente difficili. In ogni caso, con la rosa a disposizione, il Belgio deve andare al Mondiale perché ci sono giovani di qualità". Sulla possibilità di lavora con lui con il Belgio: "Certo che mi piacerebbe. È un uomo con molte qualità. Conosco anche il suo staff, incluso Claude Fichaux, con cui ho lavorato a Roma. Penso che potrebbe funzionare. Però non sono io a decidere questo genere di cose e dove lavorerò in futuro".

Rudi Garcia al centro delle critiche: Batshuayi è diventato un caso

Nel frattempo però in Belgio Rudi Garcia è finito al centro delle critiche per non aver utilizzato Batshuayi in queste partite di qualificazione per il Mondiale. L'attaccante, oggi all'Eintracht Francoforte, sembra essere il sostituto naturale di Lukaku dopo il suo infortunio, ma così non è stato. Il pareggio casalingo contro la Macedonia del Nord ha fatto sollevare nuovamente le critiche: "Sappiamo che Michy segna facilmente", afferma l'opinionista ed ex centrocampista Steven Defour. "È sempre al posto giusto. Se non segna con il piede, è con il ginocchio o con la spalla. Quindi sì, non avrei sostituito i terzini e avrei inserito Batshuayi". Per l'emittente belga La Dernière Heure, Philippe Albert si chiede: "Che senso ha scegliere Batshuayi se non verrà schierato in una partita combattuta?".