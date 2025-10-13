El Shaarawy si sposa: l'emozionante proposta a Ludovica Pagani in mezzo a un mare di candele

Ludovica Pagani ha detto sì a Stephan El Shaarawy . Il calciatore della Roma e l'influencer, dopo tanti anni da fidanzati, si sposeranno . Ad annunciarlo proprio la coppia sui social, condividendo le foto della romantica proposta.

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: la proposta

In abiti eleganti, tra candele e con un bellissimo anello. Così El Shaarawy ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Lei, tra le lacrime, ha risposto con il fatidico sì. "Sì all’amore della mia vita", ha scritto l'influencer sul suo account da oltre 4 milioni di follower pubblicando le foto della serata. Follower scatenati tra mi piace e commenti, in cui spuntano anche amici della coppia ma anche compagni, attuali ed ex, di squadra del calciatore.