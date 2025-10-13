Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

El Shaarawy si sposa: l'emozionante proposta a Ludovica Pagani in mezzo a un mare di candele

Le foto condivise hanno fatto impazzire i followers: dopo tanti anni di relazione il calciatore della Roma e l'influencer si uniranno in matrimonio
1 min
Ludovica Pagani ha detto sì a Stephan El Shaarawy. Il calciatore della Roma e l'influencer, dopo tanti anni da fidanzati, si sposeranno. Ad annunciarlo proprio la coppia sui social, condividendo le foto della romantica proposta.

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: la proposta

In abiti eleganti, tra candele e con un bellissimo anello. Così El Shaarawy ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Lei, tra le lacrime, ha risposto con il fatidico . "Sì all’amore della mia vita", ha scritto l'influencer sul suo account da oltre 4 milioni di follower pubblicando le foto della serata. Follower scatenati tra mi piace e commenti, in cui spuntano anche amici della coppia ma anche compagni, attuali ed ex, di squadra del calciatore.

 

 

