martedì 21 ottobre 2025
Boniek è sicuro: “Ziolkowski un talento puro. Dovbyk? Fa a spallate, ma fatica…”

Zibì analizza il percorso della nuova Roma di Gasperini: "Quattro squadre più forti dei giallorossi, ma con Gian Piero tutto è possibile"
Giorgio Marota
1 min
ROMA - La premessa di Zbigniew Boniek è un bagno d’umiltà tipico dei grandi. «Non fatemi parlare da ex o da dirigente, quando c’è di mezzo la Roma io sono semplicemente un tifoso come tutti gli altri». Eppure uno che da calciatore aveva proprio l

