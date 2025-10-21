Boniek è sicuro: “Ziolkowski un talento puro. Dovbyk? Fa a spallate, ma fatica…”

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
ROMA - La premessa di Zbigniew Boniek è un bagno d’umiltà tipico dei grandi. «Non fatemi parlare da ex o da dirigente, quando c’è di mezzo la Roma io sono semplicemente un tifoso come tutti gli altri». Eppure uno che da calciatore aveva proprio l
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte