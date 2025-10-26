Roma, la necessità del mercato

Qu ando parla con vena apparentemente polemica del mercato che è stato e di quello che verrà, dando la netta sensazione di attaccare la Roma, Gian Piero Gasperini forse vuole semplicemente spronare la società a fare il meglio possibile. Che significa, ad esempio, prendere i giocatori che non (gli) sono stati presi in estate, un centrocampista con caratteristiche alla Rios e un attaccante alla Fabio Silva. E’ un’ipotesi, ovvio, non la verità.