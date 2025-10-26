Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, la necessità del mercato

Leggi il commento sulle scelte fatte in estate e quelle possibili a gennaio
Mimmo Ferretti
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Qu ando parla con vena apparentemente polemica del mercato che è stato e di quello che verrà, dando la netta sensazione di attaccare la Roma, Gian Piero Gasperini forse vuole semplicemente spronare la società a fare il meglio possibile. Che significa, ad esempio, prendere i giocatori che non (gli) sono stati presi in estate, un centrocampista con caratteristiche alla Rios e un attaccante alla Fabio Silva. E’ un’ipotesi, ovvio, non la verità.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte