lunedì 27 ottobre 2025
Roma, non c'è nulla di falso

Roma, non c’è nulla di falso

Leggi il commento sui giallorossi di Gasperini
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRomaDybalaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Che Joya, per la gente con una Lupa tatuata sul cuore. Roma in testa alla classifica, alla pari del Napoli, grazie al successo ottenuto in casa del Sassuolo con una rete di Dybala, il suo interprete più forte. Uno che se può giocare soltanto da attaccante, pestando esclusivamente l’erba dell’area di rigore avversaria, e non pure quella del centrocampo, riesce con classe ancora cristallina a fare la differenza

E no

