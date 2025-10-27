Roma, ti ricordi Grenier? Il francese consegue il Diploma di allenatore Uefa A

PARIGI (FRANCIA) - Roma , ti ricordi Clement Grenier ? L'ex centrocampista francese, classe 1991, annuncia di aver conseguito il Diploma di Allenatore Uefa A . Il 34enne nativo di Annonay, in giallorosso dal gennaio al giugno 2017 con Luciano Spalletti in panchina (debutto in Serie A il 7 febbraio 2017 nel 4-0 contro la Fiorentina all'Olimpico, ndr), sul proprio profilo su 'X' ha reso noto di aver raggiunto un importante risultato nella sua ' seconda vita ' nel mondo del calcio .

Grenier: "Un passo importante nel mio percorso"

"Un passo importante nel mio percorso da allenatore", sottolinea Grenier che, da calciatore, ha vestito anche le maglie, tra le altre, dell'OIympique Lione (club dal quale la Roma lo prese in prestito con diritto di riscatto) e dal Maiorca. "Sempre la stessa passione, la stessa ambizione e la stessa volontà di andare il più lontano possibile", conclude l'ex centrocampista. Con il Diploma Uefa A, il francese potrà guidare squadre che militano in terza serie oppure lavorare come vice allenatore nelle categorie superiori.