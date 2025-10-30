La Roma e la mentalità di Gasperini

Tra un “giochista” della prima ora e un “risultatista” last minute, ecco farsi largo la figura del “puntista”. Quello che piazza cinque o sei uomini lì e dopo pochi minuti li sposta (o è costretto a farlo: vedi ieri, per via dell’infortunio lampo di Ferguson) di là; quello che gioca con un finto trequartista e con un centravanti vero ma fa credere a tutti che sia falso; con un est