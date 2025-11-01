Incredibile, un gatto interrompe la conferenza a Trigoria. Gasperini se la ride: "Mitico..."

Episodio curioso accaduto durante la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia del big match di San Siro tra Roma e Milan . Mentre l'allenatore dei giallorossi stava rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria , è entrato un gatto nella sala stampa. Il felino ha iniziato a miagolare proprio nei pressi del banco da dove Gasperini stava parlando. Il discorso dell'allenatore su possibili variazioni di formazioni nel corso della stagione viene interrotto dal verso del gatto.

Roma, un gatto interrompe la conferenza di Gasperini

Quando viene notato, Gasperini e i giornalisti in sala stampa si mettono a ridere. L'allenatore si mette anche a cercarlo: "Mitico! Che forte, dov'è?". Il gatto continua a miagolare e dice: "Risponde lui per me", ridendo. Lo staff della Roma ha provatoa prenderlo per riportarlo fuori, ma non ci sono riusciti ed è rimasto all'interno della sala stampa. L'episodio ha scatenato anche il divertimento dei tifosi romanisti nei commenti della diretta Youtube della conferenza.