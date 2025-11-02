Saelemaekers e l’esultanza sfrenata dopo il rigore sbagliato da Dybala: il video scatena i tifosi della Roma

INVIATA A MILANO - A occhio nudo si era vista già dagli spalti un'esultanza poco contenuta di Alexis Saelemaekers in occasione del rigore fallito da Dybala. L'occhio della telecamera, poi, non perdona. E il video del belga che esulta quasi in faccia all'arbitro Guida diventa immediatamente virale. Si vede Saelemaekers, che nella Roma ha giocato la scorsa stagione e di Dybala era (è) anche molto amico, esultare e gridare, senza pensare al suo recente passato. I romanisti non gradiscono e sui social esprimono tutto il loro disappunto.