Saelemaekers e l’esultanza sfrenata dopo il rigore sbagliato da Dybala: il video scatena i tifosi della Roma
INVIATA A MILANO - A occhio nudo si era vista già dagli spalti un'esultanza poco contenuta di Alexis Saelemaekers in occasione del rigore fallito da Dybala. L'occhio della telecamera, poi, non perdona. E il video del belga che esulta quasi in faccia all'arbitro Guida diventa immediatamente virale. Si vede Saelemaekers, che nella Roma ha giocato la scorsa stagione e di Dybala era (è) anche molto amico, esultare e gridare, senza pensare al suo recente passato. I romanisti non gradiscono e sui social esprimono tutto il loro disappunto.
Le critiche a Saelemaekers per il gesto al rigore fallito da Dybala
"Si può festeggiare - il commento più o meno unanime - ma non così". E, ancora: "Paulo si è fatto male e lui esulta?". Magari però il belga non se ne è accorto. E non voleva offendere nessuno, ma voleva solo festeggiare per un risultato importante. L'amicizia è un'altra cosa. La riconoscenza anche.