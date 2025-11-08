Giornata dei Cavalieri della Roma: tutti i premiati

Nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio si è svolta la 26ª edizione della “Giornata dei Cavalieri della Roma”, iniziativa nata dal volere e dall’intuizione di Lino Cascioli e Antonio Calicchia.

Quest’anno sono stati insigniti quindici nuovi Cavalieri: il direttore generale di Roma Tre Alberto Attanasio, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’avvocato e dirigente sportivo Mauro Balata, l’imprenditore e manager finanziario Matteo Cordero di Montezemolo, l’ex calciatore Stefano Desideri, il Presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio, l’attrice e presentatrice Veronika Logan, l’imprenditrice Francesca Malagò, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi, il consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Parrucci, il manager del settore cinema e presidente Anec Agis Leandro Pesci, l’imprenditore e dirigente sportivo Andrea Schiavi, l’avvocato esperto di diritto sanitario Bruno Sgromo, il direttore bancario e operatore del sociale Mauro Verzini e infine Federica Viola, imprenditrice nel settore sanitario.