Roma, senti Voeller: "Quest'anno tutto è possibile"

Rudi Voeller , ex attaccante della Roma e oggi direttore sportivo della nazionale tedesca, si è detto molto colpito dalla squadra giallorossa, al punto da credere che “ quest’anno tutto è possibile” .

Voeller sulla Roma: "Farà un gran campionato"

Intervistato da LaPresse durante la serata di gala della stampa sportiva tedesca (Deutscher SportpresseBall) all’Opera di Francoforte, il tedesco volante' ha espresso grande fiducia nella formazione di Gasperini, attualmente in vetta alla classifica insieme all’Inter. “L’ho vista poche volte. Ma devo essere sincero, ho visto la partita con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che hanno perso, ma sicuramente farà un grande campionato".

"Roma? Sono messi bene in campo, i gol arriveranno"

Secondo l’ex centravanti, il problema della poca concretezza offensiva non preoccupa: “Il gol arriva prima o poi. Sono messi bene in campo”. E sul futuro della Roma, Voeller non ha dubbi: “Secondo me è tutto possibile quest’anno per loro”.