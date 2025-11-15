Roma, niente nazionale per Ferguson: la decisione del club 

Evan Ferguson non raggiungerà il gruppo squadra dell' Irlanda per l'ultima partita delle qualificazioni Mondiali . L'attaccante della Roma non ha smaltito del tutto il problema alla caviglia destra riportato nei primi secondi della partita con il Parma e resterà a Trigoria per lavorare in vista della sfida con la Cremonese.

Ferguson, niente Irlanda per l'attaccante della Roma

Ferguson non è ancora al 100%, Dovbyk è attualmente infortunato e la Roma rischierebbe di rimanere nuovamente senza attaccanti di ruolo. Un motivo in più per trattenere l'ex Brighton a Trigoria, per allenarsi e ritrovare una condizione ottimale. Nella giornata di oggi, prevista una seduta mattutina per gli uomini di Gasperini, che domani osserveranno un turno di riposo prima di riprendere con una settimana tipo. Domenica, alle ore 15, c'è la trasferta di Cremona.