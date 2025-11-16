Zago e la foto della discordia sullo sputo a Simeone: cosa c'è dietro

Antonio Carlos Zago , la Roma e il derby con la Lazio . Corsi e ricorsi storici. Il ritorno nella capitale dell'ex difensore giallorosso ha riacceso sui social la polemica tra opposte fazioni, a 26 anni dalla famosa lite tra il brasiliano e Diego Pablo Simeone . Il motivo? Non certo la foto con un gruppo di tifosi romanisti, ma il drappo apparso sullo sfondo dello scatto , che ricorda lo sputo di Zago al Cholo nell'ultimo derby del millennio.

Zago, dallo sputo a Simeone alla foto della discordia con i tifosi della Roma: cosa è successo

"Grazie ragazzi e sempre forza Roma", così Antonio Carlos Zago ha ringraziato sui social i tifosi giallorossi incontrati a Porta Metronia, quartiere in cui è nato proprio Francesco Totti. Il brasiliano, infatti, ha scelto di tornare a vivere nella capitale e ha subito ricevuto il "bentornato" dei supporters romanisti, con tanto di foto pubblicata su Instagram. A non passare inosservato, però, lo stendardo che raffigura l'episodio del derby del 21 novembre 1999, quando Zago fu protagonista di una lite piuttosto accesa con Simeone, chiusa dallo sputo all'altezza del viso del difensore giallorosso al centrocampista biancoceleste. Un gesto non visto sul campo dall'arbitro Tombolini, all'epoca, ma materiale per la prova tv, che poi spinse il giudice sportivo a sanzionare Zago con tre giornate di squalifica. E, come spesso accade in questi casi, rivedere l'episodio sui social ha fatto arrabbiare alcuni tifosi laziali, che non hanno certo gradito la riproposizione dello sputo all'attuale allenatore dell'Atletico Madrid.