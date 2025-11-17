Ferguson rischia il taglio alla Roma e il rientro al Brighton

Un mese. Questo è i l tempo che Ferguson ha a disposizione per cambiare il corso della sua stagione giallorossa. L’irlandese, arrivato con grandi aspettative e tanta fiducia da parte della dirigenza, si trova ora davanti a una sfida decisiva: convincere Gasperini e prendersi la Roma prima che il calendario del mercato di gennaio chiuda ogni possibilità. La situazione è tutt’altro che semplice. Ferguson non segna da oltre un anno: l’ultima rete risale all’ottobre 2024. Con la maglia della Roma il tabellino resta ancora immacolato. Un dato che pesa, soprattutto considerando l’assenza di Dovbyk e la necessità di gestire Dybala con attenzione, preservando energie e condizione fisica. Ogni partita diventa quindi un banco di prova: il tempo per dimostrare di essere l’uomo giusto è limitato, e la pressione cresce di settimana in settimana.

Il rientro di Ferguson

Ferguson sembra pronto a tornare. Già domani potrebbe riprendere gli allenamenti con il gruppo, spingendo per riconquistare una maglia da titolare nella partita contro la Cremonese. L’obiettivo è chiaro: ritrovare il ritmo partita, capire i tempi di Gasperini e soprattutto riscrivere il suo score in giallorosso. Ogni gol, ogni azione decisiva, sarà fondamentale per invertire la tendenza di una stagione fin qui sottotono. Il destino dell’irlandese sarà deciso entro il 2 gennaio: questa data segnerà la fine del “periodo di prova” e determinerà se Ferguson continuerà a vestire la maglia della Roma o se tornerà al Brighton con cinque mesi d’anticipo. Per l’attaccante, è il momento di trasformare l’astinenza in concretezza, di far parlare il campo e ridare fiato a un reparto offensivo che ha bisogno di protagonisti.

L'attesa

I tifosi osservano con attenzione. Ogni allenamento, ogni apparizione in partita è scrutata e pesata. La speranza è quella di rivedere un ragazzo con tanto tanto talento capace di segnare gol dal sapore dolce, di sbloccare partite complicate e di regalare gioie in un momento cruciale della stagione. Gasperini, da parte sua, monitora con equilibrio: sa quanto può pesare la fiducia dell’attaccante, ma non può aspettare troppo. Ferguson ha davanti a sé la sfida più importante della sua carriera. La Roma lo aspetta, il tempo stringe e le aspettative non ammettono mezze misure. In questo mese, ogni tocco, ogni scatto e ogni tiro saranno valutati: il futuro dell’irlandese nella Capitale passa attraverso la concretezza e il coraggio. Un mese per prendersi la Roma, un mese per tornare a sorridere davanti alla porta e scrivere finalmente il suo nome sul tabellino.