Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ferguson rischia il taglio alla Roma e il rientro al Brighton

Il centravanti tornerà a disposizione di Gasperini e punta la Cremonese: servono i suoi gol in questo finale di 2025. Senza Dovbyk e con Dybala da gestire, toccherà a lui:
Jacopo Aliprandi
3 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Un mese. Questo è i l tempo che Ferguson ha a disposizione per cambiare il corso della sua stagione giallorossa. L’irlandese, arrivato con grandi aspettative e tanta fiducia da parte della dirigenza, si trova ora davanti a una sfida decisiva: convincere Gasperini e prendersi la Roma prima che il calendario del mercato di gennaio chiuda ogni possibilità. La situazione è tutt’altro che semplice. Ferguson non segna da oltre un anno: l’ultima rete risale all’ottobre 2024. Con la maglia della Roma il tabellino resta ancora immacolato. Un dato che pesa, soprattutto considerando l’assenza di Dovbyk e la necessità di gestire Dybala con attenzione, preservando energie e condizione fisica. Ogni partita diventa quindi un banco di prova: il tempo per dimostrare di essere l’uomo giusto è limitato, e la pressione cresce di settimana in settimana.

Il rientro di Ferguson

Ferguson sembra pronto a tornare. Già domani potrebbe riprendere gli allenamenti con il gruppo, spingendo per riconquistare una maglia da titolare nella partita contro la Cremonese. L’obiettivo è chiaro: ritrovare il ritmo partita, capire i tempi di Gasperini e soprattutto riscrivere il suo score in giallorosso. Ogni gol, ogni azione decisiva, sarà fondamentale per invertire la tendenza di una stagione fin qui sottotono. Il destino dell’irlandese sarà deciso entro il 2 gennaio: questa data segnerà la fine del “periodo di prova” e determinerà se Ferguson continuerà a vestire la maglia della Roma o se tornerà al Brighton con cinque mesi d’anticipo. Per l’attaccante, è il momento di trasformare l’astinenza in concretezza, di far parlare il campo e ridare fiato a un reparto offensivo che ha bisogno di protagonisti.

L'attesa 

I tifosi osservano con attenzione. Ogni allenamento, ogni apparizione in partita è scrutata e pesata. La speranza è quella di rivedere un ragazzo con tanto tanto talento capace di segnare gol dal sapore dolce, di sbloccare partite complicate e di regalare gioie in un momento cruciale della stagione. Gasperini, da parte sua, monitora con equilibrio: sa quanto può pesare la fiducia dell’attaccante, ma non può aspettare troppo. Ferguson ha davanti a sé la sfida più importante della sua carriera. La Roma lo aspetta, il tempo stringe e le aspettative non ammettono mezze misure. In questo mese, ogni tocco, ogni scatto e ogni tiro saranno valutati: il futuro dell’irlandese nella Capitale passa attraverso la concretezza e il coraggio. Un mese per prendersi la Roma, un mese per tornare a sorridere davanti alla porta e scrivere finalmente il suo nome sul tabellino.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Roma, Dybala sorprende tuttiRoma e Gasperini, l'idea piace a Zirkzee

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS