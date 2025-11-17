Bove si commuove alla presentazione della legge sul primo soccorso: "Un orgoglio che porti il mio nome"

Legge sul primo soccorso, Bove si commuove in Senato

"Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie - ha aggiunto il 23enne calciatore giallorosso -. È il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento: il mio episodio è differente essendo accaduto in un campo di Serie A, dove le tutele sono diverse rispetto, ad esempio, ai campi dilettantistici".

Il racconto del centrocampista della Roma

E ancora: "Dobbiamo combattere questa disinformazione, prima che mi accadesse questo evento ero il primo a non conoscere i dati sugli arresti cardiaci e questa disinformazione porta le persone ad avere paura - ha aggiunto Bove -. Altri dati dimostrano che in caso di necessità di un primo soccorso molti si tirerebbero indietro, ma per la paura di non sapere cosa fare. Quel che cerchiamo di fare è promuovere l'informazione riguardo il primo soccorso. Il rettangolo di gioco è quello delle scuole e dei centri sportivi. È il momento di alzare la mano - ha concluso il centrocampista classe 2002 - per rispondere presenti e per dimostrare di voler fare qualcosa su questo argomento".