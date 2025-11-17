Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bove si commuove alla presentazione della legge sul primo soccorso: "Un orgoglio che porti il mio nome"

Il centrocampista della Roma, vittima di un arresto cardiaco in campo il primo dicembre del 2024 quando era alla Fiorentina, intervenuto in Senato: tutti i dettagli
3 min
TagsBoveRomasenato
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Un momento di grande commozione nell'Aula Convegni del Senato per Edoardo Bove durante la presentazione della 'Legge Bove sul primo soccorso', non solo per il racconto di quaanto accadde il primo dicembre 2024 al Franchi, dove il centrocampista della Roma fu vittima di un arresto cardiaco in campo durante la gara tra Fiorentina (per cui allora giocava in prestito) e Inter.

Legge sul primo soccorso, Bove si commuove in Senato

"Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie - ha aggiunto il 23enne calciatore giallorosso -. È il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento: il mio episodio è differente essendo accaduto in un campo di Serie A, dove le tutele sono diverse rispetto, ad esempio, ai campi dilettantistici".

Il racconto del centrocampista della Roma

E ancora: "Dobbiamo combattere questa disinformazione, prima che mi accadesse questo evento ero il primo a non conoscere i dati sugli arresti cardiaci e questa disinformazione porta le persone ad avere paura - ha aggiunto Bove -. Altri dati dimostrano che in caso di necessità di un primo soccorso molti si tirerebbero indietro, ma per la paura di non sapere cosa fare. Quel che cerchiamo di fare è promuovere l'informazione riguardo il primo soccorso. Il rettangolo di gioco è quello delle scuole e dei centri sportivi. È il momento di alzare la mano - ha concluso il centrocampista classe 2002 - per rispondere presenti e per dimostrare di voler fare qualcosa su questo argomento".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Bove e la parole su MourinhoL'Intervista a Bove

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS