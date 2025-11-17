Bove si commuove alla presentazione della legge sul primo soccorso: "Un orgoglio che porti il mio nome"
ROMA - Un momento di grande commozione nell'Aula Convegni del Senato per Edoardo Bove durante la presentazione della 'Legge Bove sul primo soccorso', non solo per il racconto di quaanto accadde il primo dicembre 2024 al Franchi, dove il centrocampista della Roma fu vittima di un arresto cardiaco in campo durante la gara tra Fiorentina (per cui allora giocava in prestito) e Inter.
Legge sul primo soccorso, Bove si commuove in Senato
"Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - ha detto Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie - ha aggiunto il 23enne calciatore giallorosso -. È il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento: il mio episodio è differente essendo accaduto in un campo di Serie A, dove le tutele sono diverse rispetto, ad esempio, ai campi dilettantistici".
Il racconto del centrocampista della Roma
E ancora: "Dobbiamo combattere questa disinformazione, prima che mi accadesse questo evento ero il primo a non conoscere i dati sugli arresti cardiaci e questa disinformazione porta le persone ad avere paura - ha aggiunto Bove -. Altri dati dimostrano che in caso di necessità di un primo soccorso molti si tirerebbero indietro, ma per la paura di non sapere cosa fare. Quel che cerchiamo di fare è promuovere l'informazione riguardo il primo soccorso. Il rettangolo di gioco è quello delle scuole e dei centri sportivi. È il momento di alzare la mano - ha concluso il centrocampista classe 2002 - per rispondere presenti e per dimostrare di voler fare qualcosa su questo argomento".