Totti: "Il lavoro di Gasperini? Non si vede ancora, pensa quando si vedrà... Per lo scudetto è lotta a tre"

Totti su Gasperini: "Il suo lavoro ancora non si è visto"

"Diciamo che il lavoro di Gasperini ancora non si è visto - le parole di Totti -, non parlo da tifoso, ma di addetto ai lavori. Quello che ho visto con l'Atalanta non lo sto vedendo con la Roma, ma ci sono due tipologie di giocatori diversi. Però se questo è l'effetto Gasperini ben venga, perché siamo primi pur non vedendo il modulo Gasperini. Se e quando arriverà vuol dire che partiremo alla grande. Dybala e Soulé? Penso che sia un bel binomio, una bella coppia e che possono giocare insieme. I numeri 10 in Serie A? In questo contesto quello che mi intriga più di tutti è Nico Paz. Fa delle giocate mostruose, lo vedo maturo, responsabile, non dico di un'altra categoria, ma è quel giocatore che quando c'è fa la differenza".

Totti sullo Scudetto: "Queste le tre favorite"

Forse per scaramanzia, Totti non include la Roma nella corsa Scudetto, nonostante il momentaneo primo posto e l'ottima partenza: "Quest'anno le tre le squadre favorite sono Inter, Napoli e Milan. I rossoneri li ho rivalutati perché, giocando una volta a settimana hanno più tempo per recuperare e di organizzare, in più c'è un grande allenatore come Allegri che riesce a gestire tutto quanto. Sono queste le squadre che se lo giocheranno fino alla fine". Infine sul ct Gattuso: "È partito col piede giusto, ma fino adesso non ha fatto niente. L'obiettivo primario è qualificarsi al Mondiale dopo due non partecipazioni".