Dybala protagonista allo Stadio dei Marmi: "Aiutiamo i giovani, oggi stanno troppo davanti a uno schermo"

Una serata all'insegna dello sport per Paulo Dybala. Il trequartista della Roma è stato protagonista dell'evento allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea all'evento targato Adidas e Sport e Salute. L'argentino ha parlato del ruolo dello sport nella sua vita e non solo: "È un vero onore essere qui in questo luogo fantastico. In tanti momenti della mia vita ho avuto il piacere di fare tantissimi sport. Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto. Ho condiviso tanti momenti con amici che ora continuano a stare accanto a me, e con cui ho condiviso valori umani e con cui sono cresciuto".