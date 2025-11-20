Dybala protagonista allo Stadio dei Marmi: "Aiutiamo i giovani, oggi stanno troppo davanti a uno schermo"
Una serata all'insegna dello sport per Paulo Dybala. Il trequartista della Roma è stato protagonista dell'evento allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea all'evento targato Adidas e Sport e Salute. L'argentino ha parlato del ruolo dello sport nella sua vita e non solo: "È un vero onore essere qui in questo luogo fantastico. In tanti momenti della mia vita ho avuto il piacere di fare tantissimi sport. Tutti mi conoscete per il calcio ma ho giocato a tennis, basket, pallavolo, scacchi, nuoto. Ho condiviso tanti momenti con amici che ora continuano a stare accanto a me, e con cui ho condiviso valori umani e con cui sono cresciuto".
Le parole di Dybala
La preoccupazione di Dybala e del progetto è anche verso i più giovani: "Per questo siamo qua, con Sport e Salute e Adidas che ringrazio tantissimo per l'invito, abbiamo un obiettivo: aiutare i giovani. Oggi si passa tanto tempo davanti a uno schermo, ma bisogna condividere momenti con amici, con la famiglia, all'aria aperta. Lavorare per questo è un vero onore. Voi mi conoscete per quello che ho ottenuto in carriera, ma sono un ragazzo che ha lavorato tanto nello sport per raggiungere degli obiettivi. Nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori quel qualcosa in più. Sono sicuro che durante tutta la vostra vita lo sport vi accompagnerà e vi darà grande soddisfazione".