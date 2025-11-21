Roma, le ultime da Trigoria: come procede il recupero di Ferguson
Da Trigoria arrivano segnali confortanti, al netto delle assenze già messe in conto di Dybala e Dovbyk: Ferguson, infatti, continua ad allenarsi in gruppo e ha smaltito totalmente l’infortunio. La punta, fuori dalla distorsione alla caviglia rimediata a fine ottobre contro il Parma, ha saltato le ultime tre gare della Roma e i recenti impegni dell’Irlanda, nonostante il lungo braccio di ferro con la federazione che lo voleva in nazionale a tutti i costi. Ferguson è rimasto a Roma per smaltire le ultime scorie dell’infortunio e ora preme per rientrare subito nell’undici titolare nella trasferta contro la Cremonese.
Roma, le scelte di Gasperini
Il grande dilemma di Gasperini riguarda l’attacco: pesante o leggero? Se Ferguson verrà considerato "pronto" tra oggi e domani, è molto probabile che si riveda dall’inizio lo stesso tridente che ha funzionato nel derby contro la Lazio, cioè Ferguson con Soulé e Pellegrini pronti a inserirsi alle sue spalle. Evan cerca il primo gol in giallorosso, ma è chiamato soprattutto a scacciare i fantasmi di un’interruzione del prestito già in inverno. In caso contrario - se Gasperini deciderà di non rischiare subito il rientro dal primo minuto di Ferguson dopo quasi un mese di stop - si punterà su un tridente più leggero e imprevedibile, con Baldanzi o Bailey (in ripresa ma che non sembra ancora al top della condizione) nel tridente. Una soluzione più che percorribile per non dare punti di riferimento alla retroguardia della Cremonese.